Fotoserie: Operation Hawk Assistor

I april og maj 2024 vil Danmark fungere som værtsnation for en NATO-operation kaldet ‘Operation Hawk Assistor’.

Forsvaret vil, med støtte fra en række partnere, håndtere modtagelse, transport og videreforsendelse af store mængder amerikansk materiel, køretøjer og kamphelikoptere.

Materiellet ankommer til Kalundborg, Aarhus og Esbjerg Havne samt Roskilde Lufthavn og skal videre til andre NATO-lande. En del af det skal bruges i øvelsen Steadfast Defender, mens resten indgår i en materielrotation.

Operationen er en del af USA’s styrkede tilstedeværelse i Europa, Operation Atlantic Resolve, og skal demonstrere USA’s engagement i at styrke NATO og dets partnere i Østeuropa.

Forud for ankomsten af materiellet vil amerikansk og britisk personel ankomme til ankomstestederne for at assistere med logistikken. Havnene vil i perioder være delvist lukket for offentligheden og virksomheder.

Hvad kan man forvente i perioden?

Øget militær aktivitet i havnene og lufthavnen

Delvis lukning af havneområder

Synligt amerikansk og britisk personel

Operation Hawk Assistor er en vigtig del af NATO’s kollektive forsvar og demonstrerer USA’s engagement i at styrke alliancen. Operationen er også med til at sikre, at NATO har det nødvendige materiel til at afskrække aggression og forsvare sine medlemmer.

Forsvaret har også tidligere assisteret allierede tropper på vej gennem Danmark. Det skete blandt andet ved den store NATO-øvelse Trident Juncture i 2018, hvor et stort antal britiske soldater og køretøjer krydsede Danmark på vej til øvelse i Norge. Og i 2021, da den amerikanske 81. Stryker Brigade transporterede store mængder materiel til en NATO-øvelse i Polen.

Fotokredits

Billeder fra Kalundborg: JMTO/Forsvaret

Billeder fra Roskilde: Forsvaret

Kilde: Forsvaret