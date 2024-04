Iver Huitfeldt-redegørelse udskydes

Forsvarskommandoens redegørelse om fregatten Iver Huitfeldts indsættelse i Det Røde Hav er blevet udsat. Det har forsvarsminister Troels Lund Poulsen orienteret Folketingets partier om i dag.

Det er Forsvarskommandoen, som har bedt om mere tid, da der er behov for at koordinere mellem Søværnskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

”Jeg fik indledningsvis en kort redegørelse om forløbet i sidste uge. På den baggrund bad jeg om en grundig redegørelse af forløbet. Jeg ser med stor alvor på sagen. Det er helt afgørende, at både jeg som ansvarlig minister og Folketingets partier bliver løbende orienteret om mulige alvorlige problemer, når vi udsender danske soldater. Forsvarskommandoen har bedt om mere tid for at kvalitetssikre redegørelsen. Det har jeg orienteret Folketingets partier om i dag”, siger Troels Lund Poulsen.

Forsvarskommandoen er blevet bedt om at levere en redegørelse, der blandt andet skal beskrive de tekniske udfordringer, som fregatten oplevede under træfningen den 9. marts.

Redegørelsen forventes drøftet i forligskredsen og Forsvarsudvalget i uge 18 og på et kommende møde i Udenrigspolitisk Nævn.

”Det er helt afgørende, at vi fagligt kan stå inde for det produkt, vi skal oversende til departementet. Vi har behov for at koordinere med Søværnskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse for at kontrollere og efterprøve en række oplysninger. Derfor har vi bedt om at få fristen udsat”, siger fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard.

Kilde: Forsvarsministeriet, pressemeddelelse