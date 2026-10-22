[VIDEO] Air CASEVAC: Ukraine evakuerer såret soldat med drone

Ukrainske styrker har gennemført en Air CASEVAC med en tung multikopterdrone. Ifølge 92. Sturmbrigade er det første gang, en såret soldat er hentet direkte fra kampzonen med en ubemandet flyvende platform.

Den sårede var en infanterist fra 30. mekaniserede brigade. Hans position kunne ikke nås via ubemandede jordkøretøjer (UGV). Massiv russisk droneaktivitet og minering gjorde transport over land for farlig, ifølge brigaden.

Soldaten overlevede og er i behandling.

Sted, tidspunkt og flyvedistance er ikke oplyst.