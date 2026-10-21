Spionage mod MyDefence: To sigtet for fotografering af virksomhed

To mænd er sigtet for spionage mod MyDefence i Nørresundby. Anklagemyndigheden mener, at de har fotograferet virksomheden og sendt billederne til en russisk efterretningstjeneste. Nordjyllands Politi efterforsker sagen sammen med PET.

De to mænd på 18 og 21 år blev anholdt mandag og sigtet efter straffelovens § 108, stk. 1. Ifølge forsvareren er begge ukrainere. Grundlovsforhøret i Aalborg varede fem timer og blev holdt for lukkede døre. Retten fandt ikke grundlag for varetægtsfængsling, men lod anholdelsen opretholde i tre døgn. Der er navneforbud.

Efterforskningen er i en tidlig fase, og ingen er dømt. PET har ikke villet kommentere sagen konkret.

Sigtelsen kommer efter PET’s offentlige advarsel i begyndelsen af september. Dengang meldte kontraspionagechef Emil Græsholm, at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine.

PET har siden briefet udvalgte virksomheder og brancheorganisationer og rådgivet om konkrete sikkerhedstiltag.

Samtidig advarer tjenesten mod at tage imod fotoopgaver fra fremmede, når motivet er forsvarsvirksomheder eller andre sikkerhedsfølsomme mål. Den slags billeder kan indgå i spionage.