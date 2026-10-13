Beredskab: DR simulerer hybridangreb og 72 timer uden strøm

Beredskab er DR’s hovedtema i efteråret. Ifølge DR kender 88 pct. af danskerne myndighedernes anbefalinger om kriseberedskab, men 65 pct. frygter, at myndighederne selv er for dårligt forberedte. Temaet “Sammen om beredskab” tæller blandt andet en krisestabsøvelse med et fiktivt hybridangreb mod Danmark.

Kun 6 pct. kender beredskabsplanen for deres lokalområde

Epinion har undersøgt befolkningens beredskab for DR. Ifølge undersøgelsen efterlever 46 pct. kun i mindre grad eller slet ikke myndighedernes anbefalinger.

16 pct. har talt om kriseforberedelser med folk i deres nærhed.

6 pct. kender beredskabsplanen for deres lokalområde.

Under en krise vil 84 pct. orientere sig mod familie, venner og naboer.

Kun 5 pct. vil orientere sig mod myndighederne.

82 pct. er indstillet på at dele deres kriselager med naboen, men kun 6 pct. har talt med naboerne om det.

Krisestab uden manuskript håndterer fiktivt hybridangreb

I serien “Kriseøvelse – Hybridangreb på Danmark” bliver en krisestab sat på prøve. Deltagerne kender ikke scenariet på forhånd og får løbende nye hændelser og oplysninger. De skal vurdere situationen og træffe beslutninger under pres.

Scenariet er udviklet af to af landets førende kriseeksperter, Lene Sandberg og Rasmus Dahlberg.

Serien viser, hvordan tidligere vagthavende myndighedspersoner reagerer, og hvilken rolle øvelser spiller i myndighedernes forberedelser.

Afsnit 1 kan ses her

Ti deltagere mister strøm, vand og varme i 72 timer

I “Når Alt Slukker” mister ti danskere fordelt på fem lejligheder strøm, vand, varme, internet, køleskab og fungerende toiletter i 72 timer.

DR tester hypotesen om, at dem der samarbejder og deler, klarer sig bedre end dem der lukker sig om sig selv.

Tre afsnit udkommer fra 21. oktober.

Beredskabsdage og skoleindsats løber frem til 2028

DR holder 20 gratis beredskabsdage på biblioteker landet over med debatter, workshops og praktiske aktiviteter.

Arrangør er DR sammen med bibliotekerne, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Østifterne.

En skoleindsats om informationsberedskab og kildekritik løber til 2028 og forventes at nå omkring 50.000 elever.