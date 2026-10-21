Terma og Kongsberg stifter nyt selskab: Defence Aviation Services

Terma og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) har lanceret Defence Aviation Services. Det er et dansk-norsk joint venture, der skal levere flyvedligeholdelse i Norden.

Formålet er at øge MRO-kapaciteten og frigøre militært personel til operative opgaver.

Selskabet skal levere vedligeholdelse, reparation og overhaul (MRO) til kampfly, helikoptere, maritime patruljefly og transportfly.

Terma bidrager med mangeårig erfaring fra støtte til Forsvaret. KAMS, der har hjemme i Kjeller, har støttet både moderne og ældre platforme: F-35, P-8 og F-16 samt helikoptere og flymotorer, suppleret med logistik og uddannelse.



Interim CEO Oscar Cosman Brøndum peger på, at den europæiske sikkerhedssituation kræver mere vedligeholdelseskapacitet. Selskabet skal kunne løfte flere opgaver, så militært personel kan koncentrere sig om operative funktioner.

Forsyningssikkerhed og kapacitet over tid

Baggrunden er stigende europæiske forsvarsinvesteringer med fokus på beredskab og evnen til at vedligeholde kapaciteter over tid. Nye platforme kræver ikke kun indkøb, men også industriel kapacitet, uddannede teknikere og langsigtet adgang til support gennem hele levetiden.

For personellet er det selskabets udtalte formål at aflaste militære teknikere ved at flytte vedligeholdelsesopgaver til industrien.

Selskabet opbygger nu sine kapaciteter i Danmark med henblik på at støtte i Norden og hos allierede.