Danmark køber Joint Strike Missile og Anthem-krydsermissil systemer

Danmark køber to typer langtrækkende præcisionsvåben: Kongsbergs Joint Strike Missile (JSM) til F-35 og krydsermissilet Anthem fra amerikanske den start-up virksomhed Covenant, som affyres fra land. Det oplyser Forsvarsministeriet.

JSM skal bruges fra F-35.

Anthem er et landbaseret system.

Ministeriet skriver, at der er tale om “en række” anskaffelser, hvor JSM og Anthem er blandt dem, så der kan komme flere typer.

Ifølge ministeriet skal våbnene kunne afskrække mod angreb udefra og slå tilbage dybt inde på fjendens territorium, hvis det bliver nødvendigt.

De er efterspurgt af NATO, og ministeriet kobler dem til både national og kollektiv afskrækkelse.

Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder købene et markant skridt mod at kunne forsvare Danmark selv og løfte Danmarks del af byrden i NATO. Han siger, at Danmark hermed har “evnen til at slå igen”.

Meddelelsen nævner hverken mængder, kontraktværdi eller leveringstidspunkt. Den siger heller ikke, hvilken enhed der skal operere Anthem.