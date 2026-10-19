Model af NSM - Naval Strike Missile, produceret af KONGSBERG. Foto: KONGSBERG
Model af NSM - Naval Strike Missile, produceret af KONGSBERG. Foto: KONGSBERG

Danmark køber flere Naval Strike Missiler

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Danmark har indgået en ny aftale om køb af flere Naval Strike Missiles (NSM) fra norske KONGSBERG. Missiler der skal styrke det danske kystforsvar.

Kontrakten har en værdi på omkring 400 millioner norske kroner, men det præcise antal missiler er ikke offentliggjort.

Naval Strike Missile er et norskudviklet missil, der er konstrueret til bekæmpelse af maritime mål. Systemet indgår både i skibsbaserede våbensystemer og i landbaserede kystforsvarsløsninger.

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Handlen gennemføres som et G2G salg mellem Norges og Danmarks indkøbsmyndigheder, henholdsvis Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

NSM - KONGSBERG
NSM – KONGSBERG

Danmark anskaffede kystforsvarssystemet i 2025 og blev dermed det femte NATO-land, der anvender systemet. De øvrige brugere er Polen, USA, Rumænien og Letland.

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Danmark har desuden bestilt NSM-missiler til fregatterne, og den nye aftale vedrører yderligere missiler til kystforsvaret.

Det danske kystforsvarssystem består af ildledelsessystem, NSM-missilet og affyringsramper.

KONGSBERG har ikke oplyst, hvornår leverancerne skal finde sted, eller hvor mange missiler aftalen omfatter.

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