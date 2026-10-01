Øvelse Blåtand: Hjemmeværnet på øvelse i over 40 byer

Hjemmeværnet holder Aktiveringsøvelse Blåtand fra 1. til 4. oktober 2026. Øvelsen foregår i mere end 40 byer i Jylland, på Fyn og på de tilhørende øer, og flere tusinde frivillige soldater deltager.

Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet deltager. Ifølge Hjemmeværnet bidrager også enheder fra Forsvaret og svenske militærenheder, og der samarbejdes med politiet og andre myndigheder.

Der er ikke oplyst et præcist antal deltagere.

Sidst Hjemmeværnet afholdte øvelse i samme størrelse var i 2016 under den såkaldte “Landsøvelse 2016”. Her deltog lidt over 5.000 personer i øvelsen.

Hjemmeværnet oplyser, at soldaterne skal øve følgende:

bevogtning af rådhuse, havne, indkøbscentre og anden kritisk infrastruktur

patruljering og overvågning

beskyttelse af Forsvarets jordbaserede luftværn

indsats ved en større togulykke i Haderslev

Ifølge Hjemmeværnet skal øvelsen træne evnen til hurtigt at støtte Forsvaret, politiet og kommunerne ved en alvorlig krise eller konflikt.e trusler mod samfundssikkerheden.

“Det er vigtigt, at vores soldater forbereder og øver sig under realistiske forhold. Det betyder, at de er nødt til at træne i de områder, hvor en reel krise kan ramme. Derfor vil danskerne møde Hjemmeværnet på andre måder, end de tidligere har været vant til,” siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Gunner Arpe Nielsen i en pressemeddelse.

Kommunerne har varslet, at der vil være bevæbnede soldater, patruljer og militærkøretøjer i bybilledet i øvelsesperioden.