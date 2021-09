Trods forbud sælger Systematic software til Emiraterne

Den danske it-virksomhed Systematic har via et britisk datterselskab solgt et militært softwaresystem til De Forenede Arabiske Emirater, selv om den danske regering har indført et eksportforbud til landet.

Det skriver medierne Danwatch og TV 2 i samarbejde med det internationale researchcenter Lighthouse Reports.

Flere eksperter vurderer, at Systematic, der er Danmarks største it-virksomhed, bevidst omgår det danske eksportforbud.

Det har været gældende i tre år på grund af risiko for, at militært udstyr ville blive anvendt i krigen i Yemen, som Emiraterne har spillet en ledende rolle i.

Systemet hedder “SitaWare” og bliver brugt af flere landes militær, herunder det danske.

I november 2018 indførte den danske regering et eksportforbud af militært udstyr til Emiraterne. I årene inden havde Systematic eksporteret til landet fra Danmark.

Systematic trak måneden inden en ansøgning om en eksporttilladelse fra Danmark til Emiraterne tilbage. Ifølge Systematic var det, fordi man ikke fik en ordre som forventet og ikke på grund af det danske eksportforbud.

I starten af 2019 fik Systematic en eksporttilladelse til Emiraterne fra Storbritannien.

Virksomheden selv afviser anklagerne og siger, at der ikke er noget sammenfald mellem det danske eksportforbud og den britiske tilladelse.

– Vi søger naturligvis ikke at undgå danske regler. Vi har alle nødvendige tilladelser og er fuldt transparente, skriver virksomhedens pressechef, Maia Lindstrøm Sejersen, i en mail til Danwatch.

I Danmark vil Rigspolitiet nu gå i gang med at undersøge Systematics eksport. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) til TV 2.

– Hvis man godt ved, hvem slutbrugeren er, men ikke fortæller, hvem slutbrugeren er, så er vi ovre i noget, hvor man potentielt har brudt straffeloven og kan blive retsforfulgt for det.

– Lige nu undersøger Rigspolitiet, hvad der præcis er sket, og derefter må man selvfølgelig tage stilling til, om der skal følges op med en straffesag eller andet, siger Nick Hækkerup til TV 2.

