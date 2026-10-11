Systematic skal styrke Forsvarets evne til at reagere på dronetrusler

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har indgået en aftale med danske Systematic om et nyt kommando- og kontrolsystem. Systemet skal samle og analysere informationer, så Forsvaret bedre kan opdage og reagere på dronetrusler.

Systemet skal understøtte Forsvarets operative føring af droneforsvaret. Det skal behandle store mængder data og informationer, så mulige trusler hurtigere kan identificeres og håndteres.

En central funktion bliver brugen af AI til at analysere og sammenstille data. Formålet er at skabe et hurtigt fælles situationsbillede, som kan give Forsvaret et bedre grundlag for at træffe beslutninger.

Systemet kan blandt andet identificere mønstre, afvigelser og mulige trusler i de indsamlede data.

Det fælles situationsbillede skal også kunne deles med civile myndigheder, eksempelvis politiet. Dermed skal militære og civile myndigheder kunne arbejde ud fra de samme informationer, fra en drone bliver observeret, til en eventuel indsats er besluttet og gennemført.

Systemet skal udrulles på en række militære lokaliteter. Her skal Systematics SitaWare-software integreres med eksisterende systemer til droneforsvar.

Løsningen skal forbinde forskellige datakilder og føre informationer fra sensorer videre til kommando- og kontrolsystemer. Det skal bidrage til et samlet operationelt overblik.