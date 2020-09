Medie: Ti ministre kendte til aftale bag påstået FE-ulovlighed

De påståede årelange ulovligheder i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trækker tråde tilbage til slutningen af 1990’erne.

Her blev der indgået aftale med et privat selskab, som var operatør på et kryds af kabler med international data i København.

Den fik FE lov til at tappe med aftalen, som blandt andet blev underskrevet af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Den blev blandt andet underskrevet af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S). Det skriver Weekendavisen på baggrund af anonyme kilder.

Siden er den siddende forsvarsminister – som tæller ti, siden aftalen blev indgået – blevet briefet om aftalen, beretter kilderne.

Da det ikke var intern dansk kommunikation, men international transit af datatræk, blev det vurderet til at være inden for FE’s rammer.

For få uger siden blev der rejst en heftig kritik af FE fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

Tilsynet mener, at FE siden 2014 har begået ulovligheder. TET holdt dog sagens detaljer tæt ind til kroppen.

Siden har DR erfaret, at sagen handler om et spionagesamarbejde med NSA, der er en amerikanske efterretningstjeneste.

Ifølge Weekendavisens kilder blev NSA inviteret med i et samarbejde om den tappede data, da FE ikke havde penge eller teknik til at bearbejde den.

Også denne aftale er forsvarsministrene ifølge kilderne blevet orienteret om.

Efter kritikken er FE-chef Lars Findsen sendt hjem. Det samme er tidligere chef Thomas Ahrenkiel, der sider var departementschef i Forsvarsministeriet.

Han var egentlig på vej til at blive ambassadør i Berlin. Den post er nu i stedet gået til Susanne Hyldelund.

Poul Nyrup Rasmussen har ikke ønsket at kommentere sagen over for Weekendavisen. Det har forsvarsminister Trine Bramsen (S) og det private selskab, der indgik aftalen med FE, heller ikke.

Forsvarsministeriet har over for Ritzau heller ingen kommentarer til sagen.

/ritzau/