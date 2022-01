Jægersoldater er nu indsat i Mali

Jægersoldater, et hold kirurger og andet personale fra Forsvaret er ankommet til det vestafrikanske og ustabile land Mali.

Opgaven for jægersoldaterne bliver gennem rådgivning, støtte og samarbejde at medvirke til, at maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker i det uroplagede område på sigt selv skal kunne varetage sikkerheden. De danske specialoperationsstyrker har mange års erfaring i at træne og uddanne styrker i andre lande og har været indsat i lignende opgaver i Afghanistan og Irak og i kortere perioder i andre dele af Afrika.



De danske kirurghold bliver Task Force Takubas eneste. Det danske kirurghold bliver derfor ikke kun ansvarlig for at behandle og udføre nødkirurgi på egne soldater, men også de internationale samarbejdspartere i Task Force Takuba. Et kirurgisk bidrag er en sparsom og derfor efterspurgt kapacitet blandt NATO-landene, da der er tale om et højt specialiseret område.

Det skriver Forsvaret tirsdag i en pressemeddelelse.



“Islamisk Stat og Al-Qaeda forsøger at vinde fodfæste i Sahel Regionen. De må ikke få held til at skabe et nyt frirum for deres uhyrlige volds- og terrorregime. Det bliver vi nødt til at bekæmpe. Derfor er jeg glad for, at vi med et bredt flertal i ryggen nu styrker Danmarks militære indsats i området, som går hånd-i-hånd med vores udviklingsarbejde og humanitære indsatser. Et aktivt Danmark i verden betyder et mere sikkert Danmark herhjemme.”, lød det fra Udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet, maj 2021.

Det samlede danske bidrag består omkring 90 personer med mulighed for forstærkning.

De danske militære bidrag under Task Force Takuba er indtil videre tidsmæssigt afgrænset til starten af 2023.