Hjemsendt hærchef afviser at have banet vej for kærestes uddannelse

Den tidligere chef for Hæren Hans-Christian Mathiesen afviser alle beskyldninger om, at han skal have misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere i Forsvaret.

Det siger han, da han mandag formiddag afgiver forklaring i Retten i Viborg.

Iført mørk habitjakke og lys skjorte svarer den 55-årige hjemsendte generalmajor roligt på anklagerens spørgsmål.

– Jeg vurderede, at jeg var inhabil, og så bad jeg F (navnet på en underordnet, red.) påtage sig opgaven, siger han om en e-mail, han sendte til en person, der var med til at indstille kandidater til en eftertragtet videreuddannelse i Forsvaret.

En uddannelse, som hans kæreste og nuværende hustru blev optaget på tilbage i 2016.

Anklageren, auditør Claus Risbjerg, mener, at den tidligere chef for landstyrkerne instruerede optagelsesnævnet til at ændre retningslinjer for optagelse af kandidater for netop at få kæresten optaget.

Modsat andre kandidater havde kvinden ikke erfaring fra internationale operationer, da hun som en af 60 ansøgere blev optaget på de 14 pladser på uddannelsen.

Men hærchefen afviser at have ændret på retningslinjerne med henblik på, at kæresten skulle komme i betragtning.

Hans-Christian Mathiesen – eller “H.C.”, som han bare vil kaldes – siger, at han udelukkende kommunikerede med optagelsesnævnet om de generelle retningslinjer for optagelse på uddannelsen.

Han forklarer, at han blev kæreste med kvinden i 2013, da hun arbejdede i et regiment i Varde. Han var på det tidspunkt stabschef i det daværende Hærens Operative Kommando.

Året senere blev han udnævnt til hærchef og dermed øverstbefalende i Hæren.

Ifølge Hans-Christian Mathiesen var det velkendt – også i Forsvarets topledelse – at han havde et forhold til kvinden.

Han følte dog ikke behov for at tage spørgsmålet om inhabilitet op over for daværende forsvarschef Peter Bartram i forbindelse med kærestens optagelse på uddannelsen.

Hans-Christian Mathiesen er også tiltalt for at have givet kvinden adgang til hærchefens e-mail og videresendt fortrolige oplysninger til hende.

Han erkender, at kvinden havde uberettiget adgang til indbakken.

– Hun skulle ikke have haft adgang. Jeg har ikke været bevidst om det. Det er en fejl, siger han.

Hans-Christian Mathiesen blev sendt hjem med løn i oktober 2018, da anklagerne mod ham kom frem i mediet Olfi.

I september 2019 blev han erstattet på posten som hærchef af Michael Lollesgaard.

Der skal afhøres 16 vidner i sagen, og der ventes dom 19. maj.

/ritzau/