FAKTA: Det er tidligere hærchef H.-C. Mathiesen tiltalt for

Retten i Viborg indleder mandag sagen mod den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen, der er tiltalt for nepotisme og embedsmisbrug.

Sagen er sat til at vare i alt fire retsdage frem til og med den 19. maj.

Forsvarsministeriets Auditørkorps kræver fængselsstraf til den hjemsendte generalmajor for følgende:

* Straffeloven:

1.

Ved i tiden op til 23. februar 2016 at have misbrugt sin stilling til at ændre på kriterierne for optagelse på Hærens Operations- og Føringsuddannelse (OFU). Dette skal han have gjort for at sørge for, at hans kæreste kunne blive optaget, hvilket hun blev.

2.

At give sin kæreste adgang til sin indbakke samt videresende fortrolige e-mails til hende, som blandt andet indeholdt oplysninger forbeholdt Forsvarets øverste ledelse og personalesager mod andre ansatte i Forsvaret.

3.

Forsøg på at misbruge sin stilling som hærchef til at få en oberst til at ansætte sin kæreste i en stilling som major.

* Den militære straffelov:

4. At have løjet for forsvarschefen, da denne flere gange spurgte, om rygter om forholdet vedrørende OFU-uddannelsen havde noget på sig.

5. At få sin sekretær og en stabshjælper til at printe og tilskære bryllupsinvitationer til sit og kærestens forestående bryllup.

Kilde: Anklageskriftet i sagen.

/ritzau/