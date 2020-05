H.-C. Mathiesen vil frifindes for det hele

Når Retten i Viborg mandag slår dørene op til sagen mod generalmajor Hans-Christian Mathiesen, den tidligere chef for Hæren, vil han kræve at blive fuldkommen frifundet.

Det siger hans forsvarsadvokat, Torben Koch, forud for det første af de fire retsmøder, der er afsat til sagen:

– Der er fem tiltalepunkter i anklageskriftet, og min klient nægter sig skyldig i samtlige.

De fem tiltalepunkter dækker over, at H.-C. Mathiesen skal have misbrugt sin stilling til at ændre på nogle optagelseskrav, så hans kæreste kom ind på en eftertragtet uddannelse i Hæren.

Han skal også have vist kæresten e-mails med fortroligt indhold og have forsøgt at få en oberst til at udnævne hende til major, hvilket denne dog ikke gjorde.

Desuden skal han have løjet for forsvarschefen samt fået sin sekretær til at lave bryllupsinvitationer for sig i arbejdstiden.

For dette kræver Forsvarsministeriets Auditørkorps H.-C. Mathiesen idømt en fængselsstraf.

Torben Koch mener dog “worst case”, at sagen kan bære en bødestraf.

Ifølge advokaten er hele affæren nemlig ikke bare skudt over målet. Den har også trukket ud i alt for lang tid.

– Jeg synes, at sagsbehandlingen har været helt uacceptabel. Når man kigger på, hvad det her drejer sig om, så fatter jeg ganske enkelt ikke, at de har brugt så lang tid, siger han.

H.-C. Mathiesen har været hjemsendt siden oktober 2018.

I december blev han degraderet, da Michael Lollesgaard overtog hans post som hærchef.

Den lange hjemsendelsestid bør ifølge Torben Koch tale til “H.-C’s” fordel.

– Han går jo rundt og føler sig varetægtsfængslet og isoleret på matriklen, for sagen har betydet, at der ikke er nogen, der tør røre ved ham.

– Han er blevet en rød hund, som ingen tør kontakte, for sæt nu at man bliver sat i forbindelse med sagen på den eller den anden måde, siger Torben Koch.

Sagen mod den tidligere hærchef begyndte at rulle, da forsvarsmediet Olfi rejste anklagerne på baggrund af anonyme kilder.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra sagens anklager, auditør Claus Risbjerg, men denne er ikke vendt tilbage.

