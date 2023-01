FMI indgår aftaler om levering af småkaliberammunition

FMI har underskrevet tre delkontrakter for småkaliberammunition i 5,56/7,62 mm, 9 mm og 12,7 mm.

Den tjekkiske virksomhed Sellier & Bellot 🇨🇿 vandt delkontrakten, der omfatter 5,56 mm og 7,62 mm, mens den brasilianske virksomhed CBC 🇧🇷 vandt delkontrakterne på henholdsvis 9 mm og 12,7 mm.

Siden underskrivningen har FMI arbejdet sammen med de to nye leverandører, og de første indkøbsordrer er allerede sendt af sted.

Den første levering under den nye rammeaftale forventes i løbet af 2023. De nye aftaler sikrer et grundlag for indkøb af småkaliber ammunition i op til syv år.

Tildelingen af kontrakterne blev gennemført uden klager fra de afviste tilbudsgivere.