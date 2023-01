JEF-landene støtter Ukraine i kampen mod Rusland

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen deltog i dag i sit første møde i det regionale forsvarssamarbejde Joint Expeditionary Force (JEF).

På mødet bekræftede landene deres støtte til Ukraines kamp mod Rusland og deres ambition om at styrke forsvarssamarbejdet i de kommende år.

Hybride trusler, voksende spændinger i Europa og Ruslands aggressive adfærd var emner på dagsordenen for lederne fra de ti JEF-lande, der mødtes i Riga, Letland.

“Ruslands angreb på Ukraine har for altid forandret Europa og markant ændret den trussel, vi står overfor. Derfor glæder det mig, at vi i dag bekræftede vores støtte til Ukraines kamp mod Rusland så længe, det er nødvendigt. Ukraines kamp for frihed er også vores og Europas kamp for frihed,” udtaler forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ukrainske præsident Volodomyr Zelenskyy deltog på videolink i mødet, og udover at bekræfte støtten til Ukraine, blev JEF-landene enige om at øge samarbejdet om at imødegå hybride trusler mod f.eks. energi-infrastruktur.

Landene bekræftede også deres fortsatte støtte til Sverige og Finland frem mod deres mulige optagelse i NATO.

“Det er godt at komme i gang, og samarbejdet med de øvrige JEF-lande er en vigtig del af Danmarks bidrag til NATO-samarbejdet. Spændingerne i Danmarks nærområder er øget, og truslerne ændrer karakter og stiller nye krav til det danske forsvar. Derfor er det helt afgørende, at vi står sammen med vores allierede i kampen for de værdier, som vi i generationer har kæmpet for,” udtaler Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse udsendt af Forsvarsministeriet.

Deltagerlandene i JEF er Storbritannien (rammenation), Norge, Sverige, Finland, Island, Nederlandene, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Samarbejdet er etableret i forlængelse af NATO topmødet i Wales i 2014 som en del af NATO’s Framework Nations koncept, der har til formål at fremme regionalt samarbejde mellem de europæiske allierede. JEF opnåede Full Operational Capability (FOC) i 2018.

JEF anvender NATO standarder og doktrin og har til formål at kunne komplementere NATO’s aktiviteter.