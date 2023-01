Søren Gade giver slip på posten som kommitteret for Hjemmeværnet

Søren Gade, formand for Folketinget, har valgt at trække sig fra sin stilling som kommitteret for Hjemmeværnet.

Efter at have tiltrådt stillingen den 1. marts 2022, blev Gade udnævnt til formand for Folketinget efter valget i november, hvilket førte til hans beslutning om at forlade sin stilling som kommitteret for Hjemmeværnet.

Gade der også selv har været frivillig i Hjemmeværnet i 40 år og fortsætter som HJV soldat.

”Søren Gade er en politiker med et kæmpe engagement i Hjemmeværnet og har gennem mange år haft et stort fokus på Danmarks sikkerhed i sine forskellige roller. Jeg vil gerne takke Søren for hans indsats som kommitteret for Hjemmeværnet og ønske ham held og lykke i den nye rolle som formand for Folketinget”, udtaler Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Den kommitterede for Hjemmeværnet leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed.

Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

Blandt politikere bliver stillingen kaldt for “et gnaveben”.

Jobbet som kommitteret for Hjemmeværnet medfører en grundløn på 368.000 kroner om året.

Dertil kommer et åremålstillæg på 69.920kr og et pensionsbidrag på 17,1 procent af lønnen.

Stillingen som kommitteret for Hjemmeværnet vil nu blive slået op.

Kilde: Pressemeddelse, Forsvarsministeriet