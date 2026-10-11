Hjemmeværnet får de første nye GD’er med våbenaffutage

Hjemmeværnet har modtaget de første otte nye Mercedes-Benz Geländewagen. Køretøjerne er en særskilt Hjemmeværnsvariant med tagmonteret affutage til let maskingevær og skal indgå i de motoriserede overvågningsenheder. Det oplyser FMI.

Hjemmeværnets GD har ringmount til let maskingevær på taget

Varianten adskiller sig fra de øvrige GD’er ved den tagmonterede våbenaffutage. Efter kontraktindgåelsen i 2025 er køretøjet udviklet og testet sammen med de kommende brugere.

Frivillige fra Hjemmeværnet har afprøvet lasteevne, komfort og terrænegenskaber.

Den nye GD er lukket, hvilket naturligvis betyder bedre komfort som læ, og aircon. Til gengæld frarøves sanserne som lyd og udsyn, plus det er langsommere at komme ind og ud af køretøjet.

MOTOV indsamler information på kamppladsen i terrængående køretøjer

MOTOV står for at indsamle information om et terræn og en modstander – både foran og bag frontlinjen. Lige som man kender fra fra lette opklaringsenheder.

Enheden har også til opgave at undersøge ruter, som allierede styrker skal benytte, for eventuelle farer, og om nødvendigt eskortere kolonner og VIP-køretøjer.

De nye GD’er skal være en central del af overvågningsenhederne rundt om i landet.

Første led i udskiftningen af 1.000 GD’er

Leveringen til Hjemmeværnet indgår i udrulningen af 1.000 terrængående køretøjer, som FMI har anskaffet til Forsvaret og Hjemmeværnet. Etablissement- og Terrænkommandoen modtog de første nye GD’er tidligere på året. GD’en har været i Forsvaret siden 1985, og de nye køretøjer erstatter de nuværende i flere varianter til flere enheder.

Kontrakten indgået med Ejner Hessel A/S i juni 2025. Leveringen er planlagt fra 2026 til udgangen af 2029 med 200–300 køretøjer om året, og Hjemmeværnet og Hæren er prioriteret de første år.

Det er ikke oplyst, hvornår næste leverance til Hjemmeværnet følger.