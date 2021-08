Youtube vil fjerne Taliban-relaterede konti

Youtube, som ejes af Googles moderselskab Alphabet Inc., vil forbyde konti, som den militante bevægelse Taliban menes at stå bag.

Det oplyser Youtube tirsdag.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor sociale medier arbejder på at præcisere retningslinjerne for Taliban.

Efter at USA har trukket sig ud af Afghanistan, har Taliban i løbet af kort tid generobret magten i landet.

Søndag genvandt bevægelsen kontrollen med hovedstaden Kabul.

Med Talibans indtog følger også en international frygt for angreb på afghanernes ytringsfrihed og især kvinders rettigheder.

Gruppen har i mange år brugt sociale medier til at sprede deres budskaber.

Mandag afviste Youtube at kommentere, om tjenesten ville forbyde Taliban.

Hos Facebook betragtes Taliban som en terrorgruppe.

Dermed fjerner det sociale medie indhold, som kommer fra Taliban eller støtter bevægelsen, fra sin platform. Sådan har det været i flere år, siger en talsperson for Facebook til mediet CNBC.

Ifølge CNBC har Facebook et hold af moderatorer. De overvåger og fjerner indhold, som har relation til Taliban.

Moderatorerne taler pashto og dari. Det er to af Afghanistans officielle sprog.

Facebooks forbud omfatter også de sociale medier Instagram og WhatsApp.

Ifølge Financial Times har WhatsApp lukket en hotline for klager, som er oprettet af Taliban. Her kunne civile rapportere vold og lignende handlinger.

En talsperson for WhatsApp har nægtet at kommentere sagen. Men vedkommende siger til avisen, at tjenesten har pligt til at fjerne konti, der udgiver sig for at repræsentere Taliban.

Hos Twitter holder man øje med situation, sagde en talsperson til CNBC tidligere tirsdag.

– Vi vil fortsat proaktivt håndhæve vores regler og gennemgå indhold, der kan overtræde vores regler.

– Det gælder specifikt politikker mod forherligelse af vold, manipulation og spam, lød det.

/ritzau/Reuters