Værnepligtig forlod øvelse med gevær M/95 og tog ind til byen

En novemberaften i 2019 forlod en ung værnepligtig soldat skyde- og øvelsesterrænet i Oksbøl med en M/95 riffel med tilhørende ammunition. Der var dog ikke tale om skarp ammunition..

Men manden var fortsat i tjeneste, og han havde ikke fået lov til at gå. Derfor er han nu anklaget for både udeblivelse og for overtrædelse af våbenloven.

Den militære anklagemyndighed, Auditørkorpset, vil have manden straffet med både fængsel og bøde. Det fremgår af anklageskriftet i sagen.

– Der er tale om et våben, som han har fået udleveret i tjenesten, og som han derfor er kommet lovligt i besiddelse af, siger militær anklagerfuldmægtig Søren Rasmussen.

– Men i det øjeblik, han forlader øvelsesområdet, så er han efter vores opfattelse ikke længere i tjeneste, og derfor bliver der tale om en overtrædelse af våbenloven, lyder det fra anklageren.

Den i dag 21-årige mand forlod ifølge anklageskriftet øvelsesområdet, hvor han opholdt sig som led i sin værnepligt, til fods. Siden blev han transporteret med “civilt køretøj”, som det hedder i anklageskriftet.

Han tog ind til Esbjergs bymidte, hvor han ifølge anklageskriftet efterlod geværet i køretøjet uden opsyn. Ifølge Søren Rasmussen mødtes han angiveligt med en kammerat. Senere vendte han tilbage til Varde Kaserne.

Auditørkorpset mener, at sagen er så alvorlig, at der er tale om en overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder. Dog er forseelsen ikke så alvorlig, at den må anses som en overtrædelse af straffeloven.

– Der skal efter vores opfattelse mere til. For det første har han ikke skarpe patroner med, og for det andet er der ikke tale om et våben, som han er kommet ulovligt i besiddelse af, siger Søren Rasmussen.

Hvis besiddelse af skydevåben anses for at være så alvorligt, at det falder ind under straffelovens bestemmelse i paragraf 192 a, er straffen meget hård. En sådan overtrædelse straffes med mindst to års fængsel.

Sagen behandles mandag 3. maj ved Retten i Esbjerg. Den tiltalte mand nægter sig skyldig.

/ritzau/