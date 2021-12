Ukraine ser russiske soldater som muligt tegn på invasion

Forud for et Nato-møde tirsdag advarer Ukraine om risikoen for en mulig russisk invasion af landets territorium.

– I værste fald vil Rusland ved brug af magt forsøge at flytte grænserne i Europa, som det gjorde i Georgien i 2008 og i Ukraine i 2014, siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, i Kiev mandag.

Han anslår, at der i øjeblikket er 115.000 soldater udstationeret på den russiske side af grænsen mellem Rusland og Ukraine.

– Det, vi ser lige nu, er meget alvorligt, siger udenrigsministeren.

I samme ombæring afviser han beskyldninger fra Rusland om, at den ukrainske regering er ved at forberede et angreb på dele af det østlige Ukraine, som kontrolleres af prorussiske separatister.

– Ukraine har ingen planer om nogen som helst militær offensiv i Donbas-regionen, siger Kuleba.

Han tilføjer, at regeringen i Ukraine fortsat er interesseret i at finde en politisk løsning på konflikten.

Sidste fredag kaldte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, rygter om en påstået russisk invasion for “en skræmmekampagne”.

– Jeg tror ikke, at situationen er værre nu, end den var i foråret, sagde præsidenten.

Tidligere har især rapporter i amerikanske medier antydet en eskalering af konflikten mellem Rusland og Ukraine, som har stået på siden 2014.

Dengang annekterede Rusland Krim fra Ukraine. Rusland anser halvøen for at være en del af Ruslands territorium, mens Krim er internationalt anerkendt som værende en del af Ukraine.

Moskva har allerede afvist forlydender om, at der skulle befinde sig “store og usædvanlige” russiske styrker nær grænsen til Ukraine.

Udenrigsministrene fra Natos 30 medlemslande mødes tirsdag til et to dage langt møde i den lettiske hovedstad, Riga.

/ritzau/dpa