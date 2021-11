Tyskland vil gøre stik mod covid-19 obligatorisk for soldater

Tyskland vil sandsynligvis gøre det obligatorisk for alle landets soldater at blive vaccineret mod covid-19.

Forsvarsministeriet og hæren er blevet enige om at tilføje covid-19-vaccinen til det tyske forsvars eksisterende vaccinationsprogram.

Det oplyser en talsmand for ministeriet til nyhedsbureauet AFP.

Kravet er ikke formelt på plads, men det ventes at ske “snart”, oplyser talsmanden.

Soldaterne vil dermed blive de første i offentlig tjeneste i Tyskland til at blive pålagt et sådant krav.

Hidtil har det kun været tyske soldater, der deltager i missioner i udlandet, som har skullet lade sig vaccinere mod covid-19.

Den forestående udvidelse af kravet kommer samtidig med, at den tyske hær forbereder sig på at bistå lokale myndigheder med at vaccinere og teste befolkningen i bestræbelserne på at bekæmpe stigende smittespredning.

Kurven over smittetilfælde stiger stejlt for tiden, og hospitalernes intensivafdelinger domineres af covid-19-patienter.

De forhold har udløst intens debat om, hvorvidt Tyskland skal gøre som i Østrig, hvor det er obligatorisk for alle borgere at blive vaccineret mod covid-19.

Den nye smittebølge er delvist blevet tilskrevet det forhold, at andelen af færdigvaccinerede i Tyskland på 68 procent er lavere end i andre store vesteuropæiske lande som Italien, Frankrig og Spanien, skriver AFP.

Den daglige opdatering af smittetilfælde og dødsfald fra Robert Koch Instituttet i Berlin viste tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der det foregående døgn var konstateret over 45.000 nye smittede og 309 dødsfald.

Onsdag er tallene endnu højere med næsten 67.000 nye smittetilfælde og 335 dødsfald døgnet forinden.

Det samlede antal coronarelaterede dødstal i Tyskland er kun få hundrede fra at runde 100.000.

Tidligt onsdag morgen står tælleren på 99.768 ifølge Robert Koch Instituttet.

/ritzau/