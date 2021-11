Danmark betalte 40 millioner for at komme af med tolke

Det har kostet Danmark 39,8 millioner kroner at afsætte 23 afghanske tolke til Storbritannien.

Det skriver Berlingske.

De afghanske tolke er blevet afvist af Danmark efter at have arbejdet for de danske styrker i Afghanistan.

Berlingske skrev i september, at Storbritannien var gået med til at tage imod tolkene i 2013.

Betalingen fandt sted i 2014, men indtil nu har beløbet været hemmeligt.

Det svarer til, at det har kostet 1,7 millioner kroner for hver af de tolke, som har været nødt til at forlade Afghanistan, da de har assisteret de danske styrker.

– Kort fortalt viser det jo, hvad det koster at komme af med et menneske, siger Sine Plambech, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), til Berlingske.

– Det er en meget usædvanlig konstellation. Jeg er ikke tidligere stødt på en situation, hvor man betaler sig fra et humanitært ansvar. Det er helt uforeneligt med de traditioner, vi har for humanitær bistand, siger Poul Hauch Fenger, der er advokat og specialist i asylret og tidligere ansat i FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder, til Berlingske.

/ritzau/