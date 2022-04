Største danske udsendelse af mandskab og materiel i 23 år

I løbet af weekenden har flere hundrede køretøjer og militært materiel været fragtet fra kaserner og tjenestesteder over hele landet mod Køge Havn.

Her samles alle køretøjer og materiel fra den danske bataljonkampgruppe i ARK DANIA og FINLANDIA, der skal til Letland i næste uge, skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Udskibningen af materiel fra Køge Havn er begyndelsen på den største danske udsendelse af mandskab og materiel i Europa siden Kosovo i 1999.

De danske soldater i Letland kommer til at spille en vigtig rolle i at sikre NATO´s østlige flanke ved at afskrække trusler og – om nødvendigt – at besvare militær aggression mod vores allierede.

”Rusland udgør en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Danmark og resten af Europa. Danmark tager sit ansvar for den europæiske sikkerhed og er en af de største bidragsydere til NATO’s styrkeopbygning i øst. Vi tager det ansvar, som en kerneallieret bør tage”, udtaler Forsvarsminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Styrkebidraget til Letland er det største enkeltstående bidrag til udsendelse i mange år. Sidst Danmark havde en hel bataljon med så meget personel og materiel udsendt i én mission var for ti år siden i Afghanistan, og i europæisk sammenhæng skal man tilbage til Kosovo i 1999 for at finde så stort et bidrag.

Danmark bliver dermed en af de største bidragsydere til NATO’s styrkeopbygning i Baltikum med udsendelsen af bataljonsgruppen på op imod 1000 soldater til Letland og det danske styrkebidrag til NATO’s ´Enhanced Forward Presence’, som allerede er i Estland.

Kilde: Forsvarsministeriet