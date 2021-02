Soldater og officerers kritik er ny for forsvarsministeren

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har indkaldt faglige organisationer til et møde mandag efter vinterferien. Mødet kommer efter, at flere personaleforeninger på forsvarsområdet har rejst kritik af hende.

I en kronik i Berlingske har formændene for officerernes, stampersonalets, reservens foreninger samt Danske Soldaterforeningers Landsråd skrevet, at der er dårlig stemning og ingen forståelse for ministerens kommunikation.

Det sker blandt andet efter, at Trine Bramsen flere gange har kaldt forsvarschefen for en “styrelseschef”.

Det bliver af kritikerne set som en nedvurdering af forsvarschefen og i forlængelse heraf forsvaret. Organisationerne skriver, at situationen “skyldes Forsvarsministerens ageren”.

– Kritikken er ny for mig og de organisationer, der rejser den, har ikke rejst den på nogle af de mange møder, jeg har haft med dem.

– Det ændrer ikke på, at Forsvaret er en styrelse. Det er en vigtig og en særlig styrelse, som jeg har stor respekt for, siger hun.

De faglige organisationer mener ikke, at Trine Bramsen respekterer, at Forsvaret er en militær organisation og at det derfor ikke kan behandles som en styrelse. Og at det i sidste ende kan gå ud over Forsvarets evne til at løse sine opgaver.

– Der synes på politisk niveau at mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse.

– Og nej, Forsvaret er ikke en “styrelse”, og Forsvarschefen er ikke en “styrelseschef” – i hvert fald ikke i traditionel forstand, skriver de.

Både Venstre og De Konservative ser med alvor på, at forsvarets organisationer nu offentligt har meldt ud, at der er uro og gryende mistillid til ministeren.

– Hvis kritikken er ny for forsvarsministeren, så er det hendes problem. For kritikken er ikke ny for mig.

– Derfor har vi også siden november spurgt ind til, hvordan ministeren vil genoprette tilliden. For det er et kæmpe problem, siger De Konservatives forsvarsordfører Niels Flemming Hansen.

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) må gå ind i sagen.

– Min opfordring er, at statsministeren må komme på banen og vise os, at der er tillid til Forsvarschefen og forsvarets ledelse. Den meget, meget dårlige stemning, der er i Forsvaret, skal genoprettes, siger han og fortsætter:

– Det er en meget, meget alvorlig kritik, der bliver rejst. Jeg er dybt bekymret, for det viser, at ministeren har en kæmpe udfordring med samarbejdet og tilliden til forsvarets ledelse.

– Når ministeren kalder Forsvarschefen for styrelseschef, så viser det noget om, at ministeren ikke har tillid til ham og desavouerer ham, siger Lars Christian Lilleholt.

