Soldat på øvelse Brave Lion smittet med covid-19

En soldat ved den store militærøvelse Brave Lion i Oksbøl er ramt af corona. Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Omkring 2500 soldater deltager i disse dage i militærøvelsen Brave Lion i Sydvestjylland.

En soldat er nu registreret smittet med covid-19. Hans gruppe er nu isoleret og venter på en test.

– ”Det er naturligvis ikke godt, at der er konstateret smitte hos en soldat på øvelsen. Vi har procedurer på plads, og vi håndterer nu tilfældet, lige som vi ville gøre, hvis det ikke var en øvelsessituation men en indsats i et konfliktområde”, siger brigadegeneral Henrik Lyhne, der er chef for 1. Brigade og ansvarlig for øvelsen.

Smittetilfældet får ingen indflydelse på øvelsen, lyder det fra Forsvaret.