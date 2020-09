Portræt: Den loyale mand i Forsvarets top stopper efter 44 år

Han har været i Forsvaret, siden han var 16 år, men om to måneder slutter et langt arbejdsliv i Danmarks tjeneste, der startede nederst i hierarkiet og endte øverst.

Forsvarschef Bjørn Bisserup går på pension 30. november, meddeler Forsvarsministeriet tirsdag.

Den 60-årige Bisserup forlader sin post på et tidspunkt, hvor negative sager på forsvarsområdet har taget flere overskrifter end de positive i landets medier.

Det gælder dels sagen om daværende hærchef, H.C. Mathiesen, som blev idømt tre måneders fængsel for at fremme sin kæreste karriere og sagen om mulig svindel med midler i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

For nylig kom en sag i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) desuden frem.

Her har en whistleblower beskrevet, at FE skal have videregivet oplysninger om danske statsborgere og løjet om det over for Tilsynet For Efterretningstjenesterne.

Bjørn Bisserup har trods sine 44 år i uniform aldrig været udsendt på en international mission – med undtagelse af en fredelig smuttur til Cypern for FN.

Han har aldrig ført sine mænd i krig og aldrig trykket sig bag en kampvogn med fjender lurende på gevær afstand.

Det gjorde – sammen med det faktum, at han kom fra spareknivsstillingen som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets Departement – at han ved sin tiltrædelse som forsvarschef i 2017 af flere blev kaldt “skrivebordsgeneralen”.

Et medie kaldte ham også “djøf’er i uniform”. Trods dette har hans hjerte banket for Forsvaret, siden han kom ind i hæren under den kolde krig og blev konstabel, før turen gik videre til sergentskolen.

Han har gennem årene ledet mange, men selv husker han med særlig glæde sin tid som bataljonschef i Livgarden, hvor han havde ansvar for 500-600 soldater, har han tidligere fortalt Berlingske.

I 2017 blev han udnævnt som forsvarschef, og på den øverste post i Forsvaret har han blandt andet trukket fokus i sagen om H.C. Mathiesen.

Bisserup ville i første omgang end ikke undersøge påstanden om magtmisbrug, men da der viste sig at være kød på sagen, måtte han beklage sin håndtering og smide hærchefen på porten.

Senere kom det frem, at Bjørn Bisserup også selv var mistænkt for nepotisme, da han havde ændret på nogle regler, der bevirkede, at hans egen søn kom ind på Hærens Officersskole.

En undersøgelse frikendte dog forsvarschefen, men han fik en næse for ikke at gøre opmærksom på, at hans søn var blandt dem, der fik adgang til skolen som en indirekte konsekvens af hans beslutning.

Sønnen har siden forladt Hæren, og er nu civilt ansat ligesom Bjørn Bisserups to andre børn.

Blå bog:

Navn: Bjørn Ingemann Bisserup.

Alder: 60 år (født 13. april 1960).

Fødested: Kastrup.

Nationalitet: Dansk.

Civilstand: Gift, har to børn fra et tidligere ægteskab samt en papsøn.

Uddannelse: Sergentuddannelsen, Hærens Officersskole.

Karriere: Har siden 1976 været tilknyttet Forsvaret.

Startede sin karriere som konstabel ved Danske Livregiment.

1976: Konstabel.

1978: Sergent.

1982: Oversergent.

1983: Sekondløjtnant.

1984: Løjtnant.

1986: Premierløjtnant.

1988: Kaptajn.

1995: Major.

2000: Oberstløjtnant.

2004: Oberst.

2008: Generalmajor.

2008: Generalløjtnant.

2008-2014: Chef for Forsvarsstaben

2014: Koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement.

2017-2020: Forsvarschef.

