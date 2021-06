Russiske fly krænker dansk luftrum nær Bornholm

Fredag har dansk afvisningsberedskab været på vingerne for at afvise ikke bare ét, men to russiske fly, der krænkede det danske luftrum.

Det oplyser Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder sagen meget alvorlig og oplyser, at man nu forsøger at komme til bunds i sagen.

– Hele to gange i dag er dansk luftrum blevet krænket af russiske fly omkring Bornholm.

– Det er meget sjældent, at vi ser denne type af krænkelser af dansk luftrum, så hele to på samme dag må siges at være alvorligt. Der skal ikke herske tvivl om, at det er uacceptabelt med denne type af krænkelser siger hun.

Rusland har flere gange fløjet ind over dansk luftrum. I august 2020 fløj et russisk kampfly efter et amerikansk B52-bombefly over Østersøen og ind over Bornholm. De amerikanske fly var i gang med en prøveflyvning i forbindelse med en natoøvelse.

– I den seneste tid har vi set mere og mere aktivitet i forhold til at afprøve grænser og bevæge sig tæt på dansk luftrum og altså nu også deciderede krænkelser af vores luftrum. Så det er en stigning i aktiviteten, siger hun.

Trine Bramsen siger, at man i ministeriet nu er ved at opklare, hvordan det kunne gå til, at de to fly pludseligt befandt sig i dansk luftrum.

– Vi er selvfølgelig meget optagede af, hvordan det her kunne ske. Er der tale om en navigationsfejl eller en bevidst provokation? Det kommer vi selvfølgelig til at grave i, siger hun.

Da det russiske fly fløj ind over Bornholm i august sidste år, gjorde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) det klart, at det var uacceptabelt.

– Det budskab er blevet sendt til den russiske ambassadør i dag. Det er blevet gjort klart, at det ikke må gentage sig, sagde han dengang.

Han udtaler nu, at fredagens krænkelse ligner en bevidst handling.

Krænkelsen har fået ham til at indkalde Ruslands ambassadør i Danmark til et møde i Udenrigsministeriet.

– Her vil det blive gjort umisforståeligt klart, at Danmark ser med stor alvor på sagen, og vi forventer at få en både god, hurtig og fyldestgørende forklaring på de her hændelser, siger han.

– Det her vil vi selvfølgelig også drøfte med vores allierede – først og fremmest Nato. Det er fuldstændig uacceptabelt at krænke et andet lands suveræne luftrum.

Der var tale om to russiske jagerfly af typen Sukhoi Su-30, der i tidsrummene 11.08 til 11.10 og 11.40 til 11.42 bevægede sig ind i luftrummet nær Christiansø.

De to russiske fly blev advaret om, at de var på vej ind i dansk luftrum, men makkede altså ikke ret. Flyene blev umiddelbart efter første indflyvning indhentet af danske F-16-fly, der også fulgte russerne under hele anden krænkelse.

Krænkelsen skete under afholdelsen af Natos årlige flådeøvelse Baltops i Østersøen. Derfor er omkring 40 skibe, 60 fly og 4000 soldater fra 18 lande samlet i området.

/ritzau/