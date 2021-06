Frankrig vil afvikle militæroperation i Mali

Frankrig vil ifølge præsident Emmanuel Macron afvikle sin terrorbekæmpelsesoperation i Mali og i stedet gøre den til en del af en bredere international mission.

Det får betydning for det danske militære bidrag i Mali, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

– Fra dansk side følger vi den bekymrende udvikling i Mali tæt, og jeg er i dialog med min franske kollega. Da vi fra dansk side indgår i en fransk ledet indsats har de franske meldinger selvsagt betydning for forberedelserne til vores planlagte danske bidrag.

– Terror er dog fortsat en alvorlig trussel i regionen, hvorfor vi er meget opmærksomme på udviklingen, siger Trine Bramsen i et skriftligt svar.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, sagde torsdag, at Frankrig vil ændre sin tilstedeværelse i området.

– Vi vil foretage en reduktion på en organiseret måde, siger Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at Frankrig bevarer en specialstyrke bestående af flere hundrede soldater, som skal bekæmpe terror.

For knap to uger siden sagde Macron, at han overvejede at trække franske styrker ud af Mali.

Det skete efter et kup, hvor Malis præsident, Bah N’Daw, og premierminister, Moctar Ouane, blev anholdt og tvunget til at træde tilbage af vicepræsident Assimi Goïta, der stod i spidsen for kuppet.

Macron gjorde det på det tidspunkt klart, at han ser klare tendenser til radikal islamisme i Mali.

Frankrig har i dag omkring 5100 soldater fordelt på Mali og fire andre lande i Sahelregionen i Afrika – Burkina Faso, Niger, Tchad og Mauretanien.

I april besluttede den danske regering at sende et militært bidrag til den franskledede indsats for at stabilisere Sahel.

Regeringen fremsatte et forslag om at sende op mod 105 danske specialstyrker, kirurger og stabsofficerer til den europæiske specialstyrke i Mali, der har navnet Task Force Takuba.

/ritzau/