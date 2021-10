Rusland er imod Natos tilstedeværelse nær Afghanistan

Rusland opfordrer lande, der grænser op til Afghanistan, til ikke at være vært for styrker fra USA og Nato efter, at de har trukket sig ud af Afghanistan tidligere i år.

– Vi opfordrer Afghanistans nabolande til ikke at tillade USA’s og Natos militære tilstedeværelse”, siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov ifølge Reuters.

Det russiske nyhedsbureau Tass citerer samtidig for udtalelser om, at terrorister forklædt som flygtninge forsøger at infiltrere nabolandene til Afghanistan.

Udtalelserne er fremsat ved et videomøde med ministre fra regionen omkring Afghanistan – Rusland, Kina, Iran, Pakistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekisan.

– Den umiddelbare udfordring er at få dæmpet følgerne af migrationen fra Afghanistan og få kontrol over den, fordi terroristiske og kriminelle elementer, flyder ud fra landet. De kan infiltrere nabolandene og har allerede forsøgt at gøre det, siger Lavrov ifølge det russiske nyhedsbureau.

Den russiske udenrigsminister tilføjer, at det nu er opgaven at få normaliseret situationen i Afghanistan, da det er en vigtig forudsætning for, at flygtninge kan vende hjem.

Det nye afghanske Taliban-styre vil arbejde sammen med Rusland, Kina, Iran og flere andre lande om de sikkerhedstrusler, der præger Afghanistan og dets nabolande.

Truslerne omfatter især stadig angreb fra Islamisk Stats side. Også smugling af narkotika over grænserne er et problem, mener Rusland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, sagde tidligere i denne måned, at IS er koncentreret i det nordlige Afghanistan. Dets tilstedeværelse medfører etniske og religiøse spændinger i de tidligere sovjetrepublikker.

Lavrov har tidligere sagt, at både Islamisk Stat og al-Qaeda har forsøgt at udnytte et sikkerhedsvakuum, der er opstået i Afghanistan.