Bramsen: Jeg blander mig ikke i forskeres udtalelser

Forskere og eksperter på forsvarsområdet må ytre sig, som de vil.

Sådan lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) onsdag på samråd om uafhængigheden for forskere og eksperter på forsvarsområdet.

Folketingets Forsvarsudvalg har via Lars Christian Lilleholt (V) indkaldt ministeren til samrådet om emnet, efter at Weekendavisen i sidste måned bragte en artikel om forsker ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

– Hvad angår samrådsspørgsmål E, om jeg har overholdt armslængde i forhold til uafhængige forsker og eksperter på forsvarsområdet, er svaret ja. Svaret er ja.

Weekendavisen beskrev i artiklen, at Peter Viggo Jakobsen – efter kritiske udtalelser om Pakistan, der angiveligt irriterede Bramsen – af sin arbejdsgiver har fået at vide, at han enten finder et andet job eller udtaler sig mindre.

Artiklen er baseret på anonyme kilder. Bramsen kan slet ikke genkende det, der er blevet beskrevet.

– I forhold til samrådsspørgsmål F, om jeg eller ministeriet har taget kontakt til Forsvarsakademiet i forhold til konkrete forskeres udtalelser, er svaret nej. Svaret er nej, siger Bramsen.

Svaret gentager ministeren flere gange, mens især politikere fra Venstre udfritter ministeren til emnet.

Lilleholt, der havde stillet samrådsspørgsmålene, var ikke selv til stede. Han er i øjeblikket sygemeldt efter at have fået en dobbelt ballonudvidelse i venstre ben og fået bortopereret sin venstre storetå.

I hans fravær overtog en række kolleger fra Venstre. Og herfra var spørgelysten stor.

Bramsen slår flere gange fast, at hun ikke blander sig i forskeres udtalelser.

– Forsvarsakademiet er en selvstændig myndighed underlagt Forsvarskommandoen. Dermed er forsvarschefen den øverste chef.

– Forskere ved Forsvarsakademiet har fuld forsknings- og ytringsfrihed. Det gælder også emner inden for Forsvarsministeriets område.

– Hverken jeg eller departementet har taget initiativer for at indsnævre eller styre forskeres udtalelser eller konklusioner, siger Bramsen.

/ritzau/