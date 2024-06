Rigsrevisionen udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriet

Rigsrevisionen kritiserer Forsvarsministeriet for forsinkelser og manglende markedsundersøgelser ved 20 anskaffelser til en værdi af 11 milliarder kroner i perioden 2018-2023. I gennemsnit var anskaffelserne forsinket med 4,5 år, og i 11 tilfælde blev der ikke gennemført en markedsundersøgelse.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) tager kritikken alvorligt og anerkender udfordringerne med materielanskaffelser.

”Det er desværre ikke første gang, at en lignende kritik rejses. Der er allerede igangsat en analyse af FMI’s samlede organisation og opgaveportefølje. Analysen har til formål at understøtte, at FMI’s organisation, processer og ressourcer indrettes på en måde, så FMI er bedre rustet til nuværende og fremtidige opgaveløsning”, lyder det fra Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse udsendt af Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeren har igangsat en analyse af årsagerne til forsinkelserne og forventer resultater i midten af 2024.

Kritikken kan have negative konsekvenser for Forsvarets opgaveløsning, da forsinkelser kan betyde, at Forsvaret ikke kan løse bestemte opgaver eller må bruge slidt materiel.

Rigsrevisionens kritik er den næstmest alvorlige på skalaen og omfatter den sidste forligsperiode på forsvarsområdet. Statsrevisorerne vil følge det nye forsvarsforlig tæt, da der også her har været problemer med indkøb.