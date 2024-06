Center for Cybersikkerhed hæver trusselsniveauet for cyberangreb

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har i dag hævet trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra lav til middel. Det sker efter en vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og PET om en skærpet hybrid trussel mod Danmark.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger: “Vi ser et Rusland, der er mere villigt til at udfordre NATO-landene med sabotage, påvirkningskampagner og cyberangreb. Når CFCS hæver trusselsniveauet, er det en påmindelse om at være ekstra opmærksomme på truslen.”

Det nye trusselsniveau gælder for danske myndigheder og virksomheder. Destruktive cyberangreb kan have betydelige konsekvenser, selv i mindre skala. De kan skabe utryghed og svække opbakningen til Ukraine.

“Vi har hævet trusselsniveauet, fordi vi vurderer, at danske myndigheder og virksomheder kan blive ramt. Man skal tage vores udmelding som et vink om at styrke sikkerheden,” siger Thomas Flarup, chef for CFCS.

Det primære formål med destruktive angreb er at påvirke befolkningen og beslutningstagere.

“Sikkerhedsmyndighederne følger situationen nøje og iværksætter løbende nødvendige foranstaltninger. Ruslands aktiviteter må ikke få indflydelse på Danmarks støtte til Ukraine,” siger Troels Lund Poulsen.

Kort fakta:

Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra lav til middel.

Det gælder særligt for danske myndigheder og virksomheder.

Selv mindre destruktive cyberangreb kan have betydelige konsekvenser.

For mere information:

Center for Cybersikkerhed: https://www.cfcs.dk/ – Hent rapporten her (PDF)

Forsvarsministeriet: https://www.fmn.dk/