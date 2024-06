Advokatundersøgelse startes i sag om Forsvarets gummibåde

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har i dag orienteret forsvarsforligskredsen om kommissoriet for den kommende advokatundersøgelse af sag om Forsvarets gummibåde af typen Pro-740.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har opdaget en række mulige fejl ved både nyindkøbte og eksisterende gummibåde i forbindelse med en kvalitetssikring.

Som følge heraf er der besluttet at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse for at klarlægge begivenhedsforløbet omkring indkøbet, de potentielle fejl og den utilstrækkelige kontrol med Forsvarets gummibåde, leveret og produceret af den danske virksomhed ProSafe.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har i dag præsenteret kommissoriet for undersøgelsen til forligskredsen. ”De forhold, som er konstateret indtil nu, kan potentielt være alvorlige. Det er for tidligt at drage konklusioner, men det kalder på, at vi får afdækket sagens faktiske forhold i form af en uvildig advokatundersøgelse,” udtaler ministeren.

Undersøgelsen skal afdække tre centrale emner:

– Begivenhedsforløbet og beslutningsprocessen i forbindelse med anskaffelsen af gummibådene

– FMI’s kontrol- og varemodtagelsesproces

– Eventuelt kritisabel adfærd i FMI’s samarbejde med leverandøren

Advokatundersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af 2024.

Desuden oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, at dele af sagen er blevet anmeldt til politiet.

Radio4’s podcast Frontlinjen har fornyelig haft Søren West (direktør, Pro-Safe) og Kurt Klaudi Klausen (professor i offentlig forvaltning, SDU) i studiet for at tale om sagen.

“Det ser besynderligt ud, når en forsvarsminister involverer sig personligt i en tvist om militært materiel, der burde håndteres af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Særligt prekært bliver det, når forsvarsministeren plejer privat omgang med en af de leverandører, som kan drage nytte af sagen og overtage en mulig kontrakt. Det mener professor Kurt Klaudi Klausen, som undrer sig over sagen om gummibåde fra virksomheden Pro-Safe…”