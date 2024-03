Regeringen vil indføre værnepligt for kvinder

Regeringen har i dag præsenteret et forslag til en styrket værnepligt, der skal bidrage til et mere robust dansk forsvar.

Der lægges op til at sikre fuld ligestilling i værnepligten. Det indebærer, at alle unge, uanset køn, omfattes af værnepligt. Alle vil gennemføre værnepligtstjeneste på ens vilkår og vil kunne tvangsindkaldes.

Forslaget indeholder:

Forlængelse af værnepligten til 11 måneder

5.000 værnepligtige

Øget operativ anvendelse af de værnepligtige

Fuld ligestilling mellem køn

De værnepligtige vil gennemgå en fem måneders basisuddannelse, efterfulgt af seks måneder i operativ tjeneste og supplerende uddannelse. Sæsonbestemte tjenester som Livgarden og Garderhusarerne vil fortsat have en anderledes ordning.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen ser den styrkede værnepligt som et nødvendigt fundament for at løse militære opgaver.

Regeringen vil afsætte ca. 12 mia. kr. over forligsperioden til en styrket værnepligt

Oplægget er et udgangspunkt for forhandlingerne om den næste delaftale af forsvarsforliget for 2024-2033.

Kilde: Forsvarsministeriet