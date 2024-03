Ny DR reportageserie om Hjemmeværnet

DR’s nye reportageserie ‘Frivillige i Front’ giver et indblik i det moderne Hjemmeværns arbejde, hvor frivillige deltager i spændende og udfordrende militære opgaver både i Danmark og i udlandet.

Serien, der havde premiere den 4. marts på DR1 og DRTV, følger blandt andet Michella og Jacob, der står over for at sikre Esbjerg Havn mod fjendtlig spionage.

Ifølge Søren Bo Hansen fra DR Livsstil og Fakta, ønsker serien at give seerne et mere nuanceret syn på Hjemmeværnet og de mange vigtige opgaver, som de frivillige udfører.

De fire afsnit ‘Frivillige i Front’ sendes hver mandag og markerer samtidig Hjemmeværnets 75-års jubilæum den 1. april 2024.

Se første afsnit her