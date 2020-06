Regeringen udsender markante nye militære bidrag til Mellemøsten

Folketinget har i dag givet grønt lys til, at Danmark fra december 2020 og halvandet år frem kan overtage ansvaret for NATO’s trænings- og kapacitetsopbygningsmission i Irak.

Det er også besluttet at sende et fregatbidrag med tilhørende helikopter og en maritim indsatsenhed til Hormuzstrædet fra august og ca. 4 måneder frem for at indgå i den europæiskledede maritime overvågningsmission, EMASOH.

“Vi har den seneste tid været i fuld gang med forberedelserne til de to vigtige missioner. Vores danske soldater er i den grad kendt for et højt fagligt niveau, og der er stor anerkendelse af deres kunnen fra vores samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Når vi sender vores soldater afsted på vigtige missioner, er det for at udføre opgaver under svære kår og med et højt trusselsniveau. Derfor er det vigtigt, at de sendes ud med stor opbakning fra Folketinget.” lyder det fra Forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse.

Fakta om de nye militære bidrag til NATOs Mission i Irak (NMI)

De nye danske bidrag til NMI består af:

En styrkechef med dertilhørende stabsbidrag bestående af op til ca. 40 personer,

bestående af op til ca. 40 personer, Et sikrings- og eskortebidrag bestående af op til ca. 100 personer,

bestående af op til ca. 100 personer, Et transporthelikopterbidrag bestående af op til tre EH101 transporthelikoptere i 12 måneder fra 1. maj 2021 med tilknyttet personel bestående af op til ca. 85 personer samt

bestående af op til tre EH101 transporthelikoptere i 12 måneder fra 1. maj 2021 med tilknyttet personel bestående af op til ca. 85 personer samt Et forbindelsesofficersbidrag på op til ca. 5 personer til relevante hovedkvarterer.

Bidraget omfatter desuden det eksisterende nationale støtteelement udsendt til støtte for indsatsen mod ISIL på op til ca. 15 personer samt det nuværende danske stabsbidrag til NMI på op til ca. 15 personer. Stabsbidraget vil endvidere kunne forøges med op til 25 personer i tilfælde af en udvidelse af NMI.

I alt vil der kunne udsendes op til ca. 285 personer i en periode på halvandet år fra december 2020.

Fakta om de nye militære bidrag til den europæiskledede maritimeovervågningsmission i Hormuzstrædet (EMASOH)

De nye danske bidrag til EMASOH består af:

Et fregatbidrag af Iver Huitfeldt-klassen med tilhørende Seahawk-helikopter og en maritim indsatsenhed.

Fregatbidraget med tilhørende helikopter og indsatsenhed vil have en samlet besætning på op til ca. 195 personer inkl. en maritim indsatsenhed, herunder minedykkere, militærpoliti og maritime specialstyrker. Bidraget planlægges udsendt i en periode på ca. 4 måneder fra omkring august 2020.

Kilde: Udenrigsministeriet