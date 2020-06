Prins Joachim bliver ny forsvarsattaché i Paris.

Det oplyser Forsvarsministeriet. Stillingen besættes tre år med mulighed for forlængelse.

Han tiltræder den 1. september 2020.

Prins Joachim får posten som et led i at styrke det sikkerhedspolitiske og diplomatiske samarbejde med Frankrig.

– Vi styrker i disse år vores samarbejde på forsvarsområdet med Frankrig og er til stede med Frankrig på missioner.

– Derfor er det også væsentligt, at vi styrker vores tilstedeværelse i Frankrig, og det her er en del af det, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

En forsvarsattachés opgave er blandt andet at skabe kontakt mellem lande – i dette tilfælde Danmark og Frankrig.

Den består også i at indhente information på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område til brug i eget land.

Blandt årsagerne til, at prins Joachim får posten, lyder det, at han har en lang tilknytning til Forsvaret, og at han har et indgående kendskab til Frankrigs kultur samt et godt lokalt netværk.

– Der er ingen tvivl om, at prins Joachim har rigtig stærke forudsætninger for at blive det vigtige kardinalpunkt i Frankrig for dansk forsvar, siger Trine Bramsen.

Da prinsen modtager apanage, vil han ikke få løn for sit arbejde eller få dækket udgifter til bolig og skole. Det hører ellers normalt til stillingen.

Statsministeren har onsdag fremsat et forslag om, at prins Joachim kan beholde sin apanage, så længe han har posten som forsvarsattaché.

Prins Joachim vil fortsat varetage opgaver for kongehuset. Men kun i det omfang, den nye stilling tillader det.

Prinsen har erfaring fra militæret. Han har således været rekrut, sergent, reserveløjtnant og delingsfører i det danske forsvar.

Desuden er han i gang med en militær lederuddannelse i Paris, hvor han i øjeblikket bor.

Blå bog

Her er en blå bog på prinsen:

Navn: Joachim Holger Waldemar Christian, prins til Danmark, greve af Monpezat.

Født: Den 7. juni 1969.

Uddannelse:

* Prins Joachim gik på Krebs’ Skole i perioden 1974-1982, heraf på Amalienborg i perioden 1974-76.

* I perioden 1982-1983 var Prins Joachim kostskoleelev på École des Roches, Normandiet i Frankrig.

* I 1986 blev Prins Joachim student fra Øregaard Gymnasium, og i perioden 1986-1987 arbejdede Prins Joachim på en farm ved Wagga Wagga i Australien.

* I 1991-1993 gennemførte Prins Joachim agrarøkonomuddannelsen på Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard på Falster.

Militær:

* 1987 værnepligtig i Dronningens Livregiment.

* I 1988 udnævnt til sergent og siden til officer af diverse grader.

* I 2015 udnævnt til oberst af reserven i hæren. Samme år tiltrådte han en stilling som sagkyndig i Forsvaret.

* I september 2019 begyndte han på en militæruddannelse i Frankrig.

Civilstand:

* 24. maj 2008 gift med Marie Agathe Odile Cavallier. Parret har to børn, prins Henrik født i 2009 og prinsesse Athena født i 2012.

* 18. november 1995 gift med Alexandra Christina Manley. Parret blev separeret i 2004 og skilt året efter. De er forældre til prins Nikolai født i 1999 og prins Felix født i 2002.

Kilde: Kongehuset

/ritzau/