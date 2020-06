Sådan kommer Danmarks nye F-35 kampfly til at se ud

I januar 2020 gik de første dele af de nye danske F-35-kampfly i produktion.

Mere konkret er det produktionen af flyets skrog, som medarbejderne hos den amerikanske producent Lockheed Martin har taget hul på.

Nu er sløret blevet løftet i forhold til den danske bemalingen af F-35 kampflyet.

Flyverkommandoen har valgt, at Danmarks nye kampfly skal have Dannebrog malet på flyets halefinne.

Både kokarder og Dannebrog bliver anvendt i en nedtonet udgave med en mørkerød nuance kombineret med en lysegrå nuance i stedet for hvid. Flyets særlige egenskaber til at undgå radarsporing er 100 procent intakt.

Ifølge stabschef i Flyverkommandoen Jan Dam er dette valg truffet ud fra dels et ønske om, at flyene skal være letgenkendelige, når de står på landingsbanen sammen med F-35 fra andre lande, og dels for at symbolisere, at kampflyene hverken er ejet af Forsvaret eller Flyvevåbnet, men af alle danskere.

”F-35 er ikke bare Forsvarets eller Flyvevåbnets nye kampfly. Det er hele Danmarks kampfly, der skal sørge for, at vi alle kan sove trygt om natten. Derfor skal F-35 selvfølgelig bemales med Dannebrog på halefinnen og på den måde vise, at F-35 er nationens skjold mod fjender,” siger oberst Jan Dam, der er stabschef i Forsvarets Flyverkommando.

I alt har Danmark bestilt 27 af de nye F-35 kampfly.

De første fire af flyene leveres i 2021. Det sker på Luke Air Force Base i Arizona, USA, hvor en dansk pilot for første gang får mulighed for at flyve et F-35-fly.

Dog vil danske f-35 kampfly nummer 1, overgå til dansk ejerskab den 27. januar 2021. Dette sker ved en ’roll out’-ceremoni, hvor flyet vil rulle ud fra fabrikken i Forth Worth i USA og officielt overleveres til Danmark.

Derefter bliver leveringen af de sidste fly fordelt ud over de efterfølgende år, som slutter med leveringen af tre fly i 2026.

De danske F-16-fly skal efter planen være i aktiv tjeneste frem til udgangen af 2024, hvor de nye F-35-fly skal være klar til at overtage alarmberedskabet på dansk grund.

I alt er der afsat cirka 57 milliarder kroner til indkøb og drift af de 27 kampfly frem til år 2049.

Kilde: Forsvaret (PDF)