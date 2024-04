I dag befinder Forsvarsminister Troels Lund Poulsen sig i den argentinske hovedstad, Buenos Aires, hvor han sammen med Argentinas forsvarsminister, Luis Alfonso Petri, underskriver en hensigtserklæring om salget af 24 danske F-16 kampfly.

“Jeg har haft et produktivt møde med min argentinske kollega, som er glad for, at Argentina nu kan blive en del af det internationale fællesskab af F-16 nationer. Salget af F-16 flyene til Argentina er sket i samarbejde med USA,” udtaler forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Beslutningen om salget til Argentina er taget i samarbejde med den amerikanske regering, som har givet tilladelse til salget af de amerikanskproducerede F-16 kampfly.

“Danmark er i gang med at skifte vores F-16 fly ud med nye F-35 kampfly. Vi donerer 19 F-16 fly til Ukraine, og regeringen har besluttet at sælge 24 danske F-16 kampfly til Argentina. Derfor er jeg glad for, at vi i dag har underskrevet en hensigtserklæring om at gennemføre salget,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Udenrigspolitisk Nævn, Forsvarsudvalget og forsvarsforligskredsen i Folketinget er blevet orienteret om salget af de danske kampfly.

Den endelige kontrakt vil blive underskrevet senere i Danmark.

Kilde: Forsvarsministeriet