Pressede smitteopsporere får nu hjælp af Forsvaret

Forsvaret skal nu hjælpe med smitteopsporingen og rekvirering af test til coronasmittedes nære kontakter.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

– Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af et øget pres på smitteopsporingen anmodet NOST’en (Den nationale operative stab, red.) om at bistå med ekstra medarbejdere til at håndtere de mange nære kontakter, der skal have testrekvireringer, siger vicedirektør Birgitte Drewes.

Den nationale operative stab er statens krisestyringsstab. Den har spillet en central rolle under pandemien.

Anmodningen til staben har medført, at 80 medarbejdere fra Forsvaret nu stilles til rådighed for den enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smitteopsporingen.

De nye medarbejdere er blevet oplært torsdag. De skal først og fremmest arbejde ved telefonerne med at rekvirere test til smittedes nære kontakter.

Det er den seneste tids genopblussen af coronasmitte, der har sat smitteopsporingen under pres.

Senest er den nye coronavariant med navnet Omikron dukket op. Den har gjort opsporingen af de smittedes kontakter endnu mere omfattende.

Når denne variant er på spil – eller frygtes at være det – er det både smittedes nære kontakter og disses nære kontakter, der anbefales at gå i isolation og blive testet.

Danmark har aktuelt 14 bekræftede tilfælde af den nye coronavariant.

Smitteopsporingen kontakter de smittede og tilbyder hjælp til at identificere og opspore smittede.

De seneste syv dage har smitteopsporingen eksempelvis haft kontakt til 36.769 smittede.

Det er dog en stigende udfordring at komme i kontakt med de smittede.

I november er en langt større andel af sagerne blevet afsluttet uden mundtlig dialog sammenlignet med tidligere på året.

Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ritzau har kontaktet Forsvarskommandoen for at få oplyst, hvilken personalegruppe i Forsvaret, der skal assistere med smitteopsporingen og hvor længe.

Men det har ikke været muligt at få oplyst et svar torsdag.

/ritzau/