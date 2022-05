Udenfor Hegnet – en podcast om tilblivelsen af Civilian Survival Guide

Udenfor Hegnet er en podcast, der handler om at skrive den komplette guide til et godt liv efter Forsvaret.

Det er den tidligere kampsoldat Jimmy Solgaard som i podcasten forsøger at finde konkrete råd til tidligere soldater, der i dag lever civilt… eller ønsker at blive det.

Overgangen fra soldat til civil indeholder ofte nogle udfordringer, store og små, men også en masse sejre og gode erfaringer. Og det er alt det, Jimmy gerne vil tygge drøv på og sætte fint på række i det, han kalder Civilian Survival Guide.

Et forsøg på at samle de bedste tips og tricks fra tidligere soldater fra alle værn, pårørende, nye chefer, veterankoordinatorer, militærpsykologer og alle over og under og ved siden af.

Så mange som muligt. Simpelthen.

Indtil videre har Jimmy kun skrevet indledningen, og i dag udkom tredje afsnit af podcasten, så der er lang vej endnu. Og du kan følge processen der er fyldt med gode historier fra personer der selv har klatret over på den anden side af hegnet.

Episode#3: I Søværnet er filmen Martha kult. I Hæren ser de Platoon. Men der er også ligheder og ting, en søværnsmand har til fælles med en tidligere soldat fra Hæren. Jimmy Solgaard har besøgt Eskild Johannsen i Codan Forsikrings kantine i København.

Apple podcast:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/udenfor-hegnet/id1608248043

Spotify:

https://open.spotify.com/show/7IneC8k5TTvs25l3XAamNK

Google:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84MTgyNWM2OC9wb2RjYXN0L3Jzcw

Udenfor Hegnet facebook side: https://www.facebook.com/udenforhegnet