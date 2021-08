Partier vil have afghanske tolke hurtigt til Danmark

Både SF og Enhedslisten siger til TV 2, at partierne mener, at afghanere, der har arbejdet for de danske styrker, skal evakueres til Danmark. Det skal ske, i takt med at Taliban er ved at overtage kontrollen med landet.

Efter at USA og den internationale koalition har trukket sine styrker ud af landet efter omkring 20 års tilstedeværelse, har Taliban ganske hurtigt taget magten i flere regioner.

Og det kan være farligt for dem, der har arbejdet for de danske soldater. Blandt andre USA har meddelt, at de vil evakuere dem, der har arbejdet for amerikanerne i Afghanistan.

– Det er mennesker i ekstremt stor fare. Hvis man har samarbejdet med eller arbejdet for de udenlandske styrker, så risikerer man at blive kidnappet, dræbt eller tortureret, siger Enhedslistens udenrigs- og forsvarsordfører, Eva Flyvholm, til Ritzau.

– Så kan man ikke sidde ved skrivebordet herhjemme og vente og se på, hvad der sker. Vi må – som andre lande har gjort – sørge for, at de her mennesker kommer i sikkerhed.

– Det er helt uanstændigt, hvis regeringen ikke handler, siger Flyvholm.

Personer, der har arbejdet for de danske styrker, kan i øjeblikket søge om hjælp via tolkeaftalen. Via den kan de i sidste ende komme til Danmark for at søge asyl.

Men den aftale bliver kritiseret for at være alt for restriktiv. Ifølge TV 2 har der fra 2013 til 2020 været 137 sager under tolkeaftalen, hvoraf 17 personer er kommet til Danmark, 70 har fået afslag, og 44 har modtaget hjælp.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, siger til TV 2, at partiet står inde for aftalen, men at den måske bliver administreret for stramt.

– Hvis man har hjulpet Danmark og ønsker at søge asyl, så skal den måde, man kan bevise det på, ske på en rimelig måde. Jeg tror ikke, at Taliban lige ringer og advarer først, siger han til TV 2.

Regeringens røde støttepartier får opbakning fra Venstre, hvor forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt opfordrer regeringen til at kigge på sagen.

– Om det er en løsning i Afghanistan, hvad det jo godt kunne være, eller om det er en revidering af tolkeaftalen, der skal til, så er vi villige til at kigge på det. Det vigtigste er, at disse mennesker ikke bliver ladt i stikken, siger han.

Det seneste år har det været en lang politisk kamp at få en lille gruppe kvinder og børn med dansk tilknytning til Danmark fra fangelejre i Syrien. Eva Flyvholm håber ikke, at det bliver lige så svært at få de afghanske tolke til Danmark.

– Jeg håber og tror, at der kan ske noget hurtigere. For jeg tror, at langt de fleste partier bag tolkeaftalen reelt mener, at det vil være noget svineri at lade folk sidde tilbage dernede, siger hun.

