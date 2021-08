Partier håber at lukke tolkeaftale onsdag aften

Folketingets partier mødes igen onsdag aften for at drøfte en aftale, der skal hjælpe lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark, og som er truet af Talibans fremmarch i Afghanistan.

– Alle partier er indstillet på at finde en god løsning, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde onsdag eftermiddag i København.

– Derfor fortsætter vi vores drøftelser i aften klokken 20.

– Af hensyn til de drøftelser, vi har gang i, kommer jeg ikke nærmere ind på indholdet nu, siger han.

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, siger, at han også er optimistisk i forhold til at nå en aftale.

I sidste uge oplyste Udenrigsministeriet, at 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul samt fire tolke har søgt om hjælp igennem tolkeaftalen.

Ansøgningerne er kommet, siden udmeldingen om USA og Danmarks tilbagetrækning af soldater fra landet.

Siden da har Udenrigsministeriet haft ekstra personale udsendt for at hjælpe med at afklare de ansattes sag. Der er ifølge Udenrigsministeriet stor forskel på, hvilket arbejde de ansatte har udført.

Mens tolkene eksempelvis har gået patruljer i frontlinje med de danske soldater, har andre, ifølge Udenrigsministeriet, eksempelvis været korttidsansatte håndværkere.

Derfor ventes politikerne også tage stilling til, om alle de ansatte skal hjælpes i Danmark.

– Det, der handler om at se på de lokalt ansatte i Afghanistan, der er i hvert fald skred i tingene. Jeg har en forhåbning om, at vi forhåbentlig kan nå frem til en aftale, men nu må vi se, siger Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

– Det helt afgørende for Enhedslisten er, at vi sørger for, at de mennesker, der arbejder for den danske stat, og som er i fare nu, får mulighed for at blive evakueret, og at de får et visum til Danmark, siger hun.

Eva Flyvholm peger på, at der skal handles hurtigt.

– I slutningen af august er amerikanerne og de fleste andre styrker jo faktisk på vej ud af Kabul.

– Så hvis man skal til at evakuere folk, så skal det altså gå stærkt, siger hun.

/ritzau/