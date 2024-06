Ny HR-strategi: Fokus på attraktiv arbejdsplads og medarbejderudvikling

Forsvarsministeriet lancerer en ny HR-strategi med 40 initiativer, der skal styrke arbejdspladsen og tiltrække og fastholde medarbejdere. Målet er at skabe en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan understøtte opgaveløsningen på området.

Fokusområderne i den nye strategi er:

Plads til alle: Forsvaret ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle føler sig velkomne og værdsatte, uanset baggrund eller identitet.

Arbejdsplads hele livet: Strategien skal sikre, at medarbejdere har mulighed for at udvikle sig og lære nyt throughout their careers, og at der er plads til både arbejde og privatliv.

Attraktive karriereveje: Forsvarsministeriet tilbyder klare og synlige karriereveje, der giver medarbejdere mulighed for at avancere og udvikle nye kompetencer.

Kompetencer til fremtidens opgaver: Strategien skal sikre, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at håndtere de udfordringer, som Forsvaret står over for i fremtiden.

Det gode arbejdsliv: Forsvarsministeriet fokuserer på at skabe et sundt og trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig respekteret og værdsatte.

Flere af initiativerne er allerede blevet implementeret, og resten vil blive rullet ud i løbet af de kommende år. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen er optimistisk over for effekten af den nye strategi:

“Vi har store ambitioner for opbygningen af vores forsvar de kommende mange år, men vi kan kun lykkes, hvis vi formår at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at være og blive. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og de har en unik og meningsfuld opgave for vores land og vores sikkerhed. Det har vi forsøgt at afspejle i en opdateret HR-strategi, hvor vi styrker investeringen i vores medarbejdere.”

Medarbejdere fra hele Forsvarsministeriets område har været med til at komme med forslag til, hvordan vores nye HR-strategi skal se ud, og hvilke konkrete initiativer der kan være med til at styrke tiltrækning og tilknytning.