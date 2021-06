Nato vil for første gang gå i krig med klimaforandringer

Nato vil mindske udledningen af drivhusgasser fra militære aktiviteter “betydeligt”.

Det fremgår af sluterklæringen fra Nato-topmødet mandag i Bruxelles.

– Vi sigter efter, at Nato bliver den førende internationale organisation, når det kommer til forståelsen af og tilpasningen til klimaforandringerne i forhold til sikkerhedsspørgsmål.

– Vi er enige om betydeligt at mindske udledningen af drivhusgasser fra militære aktiviteter og installationer, hedder det i erklæringen.

Det tilføjes, at målet skal gennemføres, uden at det går ud over den militære sikkerhed eller operationer.

Ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er det første gang, at klima bliver en del af forsvarsalliancens planer.

Han får til opgave at formulere og udarbejde realistiske og konkrete klimamål for Nato.

Herunder skal han undersøge, om det er muligt at nå et nettonul for CO2-udledninger inden 2050.

I erklæringen bliver Natos indtog i kampen mod klimaforandringer uddybet. De allierede beskriver klimaforandringer som en af de største udfordringer, vi står over for.

– Det er en trussel, der påvirker allieredes sikkerhed. Både i det Euro-Atlantiske område og i alliancens bredere område, hedder det i erklæringen.

Forandringer i klimaet kan for eksempel skabe sværere forhold for alliancens militære operationer. Og det kan gøre, at for eksempel militære installationer holder i kortere tid.

Nato vil som led i sin klimakamp årligt evaluere indsatsen. Derudover skal klimaet indtænkes i flere dele af Natos arbejde. Dermed bliver klimaet taget med i overvejelserne, næsten uanset hvad opgaven går ud på.