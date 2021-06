Nato udvider sin musketered til at omfatte rummet

Medlemslandene i Nato er på et topmøde blevet enige om, at et angreb i rummet kan udløse alliancens artikel 5, der er hjørnestenen i forsvarsalliancen.

Den artikel siger, at et angreb på et Nato-land er et angreb på hele alliancen.

– Vi betragter angreb mod, fra og i rummet som en klar udfordring af alliancens sikkerhed, hvilket vil kunne true velstand, sikkerhed og stabilitet, og det kan være lige så skadeligt for et moderne samfund som et konventionelt angreb, hedder det i et kommuniké efter mødet.

Sådanne angreb vil kunne “udløse artikel 5”, uddybes det efterfølgende i teksten fra topmødet i Bruxelles.

Landene har tidligere besluttet at gøre rummet til et militært område. Traditionelt har rummet været betragtet som et domæne for fælles udnyttelse. Der er også i dag et bredt samarbejde i rummet.

Rusland og USA, der historisk har været de to førende rum-nationer, har i årevis samarbejdet om Den Internationale Rumstation (ISS).

Men det dårlige klima mellem de to store lande har ført til, at Rusland for nylig har truet med at trække sig fra ISS.

Ruslands rumchef har sagt, at Rusland trækker sig i 2025, hvis ikke USA opgiver sanktioner imod Rusland.

– Vi anerkender den voksende vigtighed, som rummet udgør for vore landes sikkerhed og velstand og for Natos afskrækkelse og forsvar, skriver Nato-landene i deres kommuniké efter mødet.

Det er blandt andet en frygt for angreb på satellitter, der ligger bag beslutningen. Med sådanne angreb kan fjender delvist lamme moderne lande.

I Nato har man fulgt, at lande i verden får eller udvikler teknologi til at kunne udgøre en trussel i rummet. Iran er et af de lande.

Også cyberangreb er omfattet af den såkaldte musketered. Det blev besluttet for nogle år siden.

Det bekræftes i det kommuniké, som er udkommet efter mandagens topmøde i Bruxelles.

/ritzau/