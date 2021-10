Nato-lande evaluerer Afghanistan: Det er hjerteskærende

Natos forsvarsministre vil torsdag tage fat på en evaluering af to årtiers militær mission i Afghanistan, som de allierede styrker forlod hen over sommeren.

Tusindvis af udsendte blev evakueret fra landet, mens Taliban, som var Natos fjende i tyve år, erobrede område efter område.

– Det er klart, at det er en tragedie for afghanerne, at Taliban er tilbage. Det er hjerteskærende for alle os, som støttede Afghanistan i så mange år, siger generalsekretær Jens Stoltenberg før mødet.

Efter et langt tilløb hos skiftende regeringer besluttede USA tidligere i år, at USA skulle være ude af landet senest 11. september 2021.

Det var tyveårsdagen for angrebene i USA, der var grunden til, at USA gik i krig i Afghanistan og bad de allierede i Nato om militær støtte via Nato-traktatens artikel 5. Det er første og eneste gang, at den er blevet aktiveret.

Taliban fastholdt, at alle evakueringer skulle være overstået senest 31. august, og det var ikke til forhandling.

– Vi må huske, at vi stod over for et meget svært dilemma i Afghanistan. Enten skulle vi forlade landet, og så ville vi risikere, at Taliban vendte tilbage. Vi kendte den risiko.

– Ellers skulle vi blive, og så ville vi risikere flere ofre, flere kampe og mere vold. Vi ville højst sandsynlig også være nødt til at øge antallet af soldater i Afghanistan, siger Stoltenberg.

Den sidste amerikanske soldat forlod det krigshærgede land 30. august. Den sidste danske soldat var ude 22. juni. Siden hjalp Danmark i august med to Hercules-fly til at evakuere folk fra Afghanistan til Pakistan.

Processen med at evakuere var kaotisk, og især mange lokale, som havde arbejdet for og støttet de allierede styrker, kom ikke ud før Talibans frist.

– Det var efter langvarige diskussioner mellem alle allierede, at vi blev enige om at sætte punktum for vores militære tilstedeværelse i Afghanistan, siger Stoltenberg.

Generalsekretæren mener, at de mange års indsats ikke var spildt.

– Vi har forhindret, at Afghanistan blev et helle for international terrorisme, og vi har forhindret terrorangreb på de allierede de tyve år, siger Stoltenberg.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) deltager i mødet, hvor Afghanistan skal drøftes. Først mødes hun med USA’s forsvarsminister, Lloyd Austin, og på det møde skal de blandt andet tale om Afghanistan.

